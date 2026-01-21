Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos e innovadores en Colombia, al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferencial ha logrado captar la atención de miles de jugadores que buscan una experiencia distinta al momento de apostar.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este 21 de enero de 2026 es el (en minutos): ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El atractivo principal del Super Astro Sol radica en su mecánica sencilla y flexible, que permite realizar diversas combinaciones en una misma apuesta. Para participar en este sorteo, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar, si lo prefiere, por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a incrementar de forma significativa la participación de jugadores en todo el país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se destaca por ser un juego accesible, pensado para adaptarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las apuestas se realizan únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de pago depende del valor del premio, calculado en UVT, y se clasifica de la siguiente manera:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con una expedición no mayor a 30 días).

Gracias a su propuesta innovadora, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una alternativa atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia. Su combinación de suerte, tradición y astrología lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo más que un sorteo convencional.