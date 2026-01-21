Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos e innovadores en Colombia, al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferencial ha logrado captar la atención de miles de jugadores que buscan una experiencia distinta al momento de apostar.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este 21 de enero de 2026 es el (en minutos): ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El atractivo principal del Super Astro Sol radica en su mecánica sencilla y flexible, que permite realizar diversas combinaciones en una misma apuesta. Para participar en este sorteo, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a incrementar de forma significativa la participación de jugadores en todo el país.
El Super Astro Sol se destaca por ser un juego accesible, pensado para adaptarse a diferentes presupuestos:
Las apuestas se realizan únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.
Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
El proceso de pago depende del valor del premio, calculado en UVT, y se clasifica de la siguiente manera:
Gracias a su propuesta innovadora, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una alternativa atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia. Su combinación de suerte, tradición y astrología lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo más que un sorteo convencional.