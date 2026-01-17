Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, al unir el chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales.

Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de apostadores que cada tarde ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Super Astro Sol de hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 17 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se destaca por su formato flexible, que permite múltiples combinaciones en una misma apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su popularidad a nivel nacional.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar en un punto autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan una experiencia distinta en los sorteos, al combinar tradición, azar y astrología en un solo juego.