Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, al combinar el chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales.
Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de apostadores que cada tarde ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 16 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol se destaca por su formato flexible, que permite múltiples combinaciones en una misma apuesta. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su popularidad a nivel nacional.
El Super Astro Sol es un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos:
Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar en un punto autorizado:
Según el valor del premio en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:
Con su propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan una experiencia distinta en los sorteos, al combinar tradición, azar y astrología en un solo juego.