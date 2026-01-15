Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, gracias a su formato diferencial que combina el chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales. Esta propuesta ha logrado atraer a miles de apostadores que, cada tarde, ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada.

Su concepto llamativo y su mecánica sencilla lo han convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan una experiencia distinta dentro del mundo de los juegos de azar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Super Astro Sol de hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 15 de diciembre de 2025 es el 1914 - Aries ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1914

Dos últimas cifras: 14

Tres últimas cifras: 914

Signo zodiacal: Aries

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol destaca por su mecánica flexible, que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado significativamente la participación a nivel nacional.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con su propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa destacándose como una alternativa atractiva para quienes buscan algo más que un sorteo tradicional. Su mezcla de azar, tradición y astrología sigue conquistando a los jugadores que desean una experiencia única al momento de apostar.