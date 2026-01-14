Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se consolida como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, gracias a su formato diferencial que une el chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales.
Esta propuesta ha captado la atención de miles de apostadores que, cada tarde, ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 14 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo destaca por su mecánica sencilla y flexible, lo que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado notablemente la participación a nivel nacional.
El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos:
Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, garantizando seguridad y transparencia en cada transacción.
Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:
El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en UVT:
Con su propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa destacándose como una alternativa atractiva para quienes buscan algo más que un sorteo tradicional. Su mezcla de azar, tradición y astrología sigue conquistando a los jugadores que desean una experiencia única al momento de apostar.