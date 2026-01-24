Resultados Lotería de Boyacá: número ganador del premio mayor y los secos hoy, sábado 24 de enero

La Lotería de Boyacá de este sábado 24 de enero de 2026 ya celebró susorteo número 4608 liderado por el gobierno del departamento de Boyacá generando más recursos para la salud de los boyacenses y de los colombianos.



Número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 24 de enero de 2026

El Premio Mayor de $15.000 millones, correspondiente al sorteo del sábado 24 de enero de 2026, dejó como número ganador: en minutos.

Si usted participó en el más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá, es importante que revise con atención su billete, ya que además del premio mayor, se entregaron decenas de premios secos que pueden convertirlo en uno de los afortunados ganadores.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo, con el fin de que revise cuidadosamente su billete y confirme si resultó ganador de alguno de ellos.

(En minutos)

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42, hora local, y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago, mediante su transmisión en directo.



En caso de tener dudas relacionadas con el cobro de premios, los tiempos de pago, los impuestos a asumir o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, puede comunicarse directamente a la línea de WhatsApp 315 872 7559, donde recibirá orientación oficial.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si usted resulta ganador del premio mayor o de un premio que supere los 10 millones de pesos, sin excepción alguna, el pago se realizará únicamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, deberá dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá la asesoría necesaria para el proceso de cobro.

Para premios menores a $10.000.000, el pago puede solicitarse en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y puede realizarse de dos formas principales: mediante el billete físico tradicional o de manera digital. El jugador puede adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, el billete se divide en cuatro fracciones) a través de los siguientes canales:



Vendedores autorizados: Personas debidamente identificadas que comercializan los billetes en la vía pública.

Puntos de venta autorizados: Corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana, Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Antes de comprar, es fundamental verificar que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, se recomienda guardar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio obtenido.