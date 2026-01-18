Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.

Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día de hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este domigno 18 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad y transparencia del proceso han fortalecido la confianza de los jugadores en la región Caribe y en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece varias opciones de juego, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día es un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio es necesario presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto ganado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y seguro para que los ganadores reclamen sus premios sin contratiempos.