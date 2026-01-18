Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.
Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este domigno 18 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad y transparencia del proceso han fortalecido la confianza de los jugadores en la región Caribe y en otras zonas del país.
Este chance ofrece varias opciones de juego, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos:
Estas modalidades permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y forma de jugar.
El Sinuano Día es un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.
Para reclamar un premio es necesario presentar:
Según el monto ganado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y seguro para que los ganadores reclamen sus premios sin contratiempos.