Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.

Su popularidad sigue siendo fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas revisan a diario los resultados con la ilusión de acertar y ganar un premio. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Sinuano Día de hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 17 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y transparencia del proceso han fortalecido la confianza de los jugadores tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece varias opciones de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día es un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio siempre se deben presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto ganado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y seguro para que los ganadores reclamen sus premios sin contratiempos.