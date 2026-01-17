Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.
Su popularidad sigue siendo fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas revisan a diario los resultados con la ilusión de acertar y ganar un premio. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 17 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y transparencia del proceso han fortalecido la confianza de los jugadores tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.
Este chance ofrece varias opciones de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos:
Estas modalidades permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y forma de jugar.
El Sinuano Día es un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.
Para reclamar un premio siempre se deben presentar:
Según el monto ganado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y seguro para que los ganadores reclamen sus premios sin contratiempos.