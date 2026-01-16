Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

Publicidad
El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.
Su popularidad se mantiene fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar y obtener un premio. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 16 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y transparencia del proceso han fortalecido la confianza de los jugadores en toda la región Caribe y en otras zonas del país.
Este chance cuenta con varias opciones de juego, diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estilos:
Estas modalidades permiten elegir la alternativa que mejor se adapte a la experiencia y forma de jugar de cada apostador.
El Sinuano Día es un juego accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.
El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar:
Requisitos adicionales según el monto ganado en UVT:
Así, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para que los ganadores reclamen sus premios sin contratiempos.