Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.
Su presencia es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados con la esperanza de obtener un premio. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 15 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y la transparencia en cada jornada han sido fundamentales para fortalecer la credibilidad del juego, tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.
El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.
Participar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido clave para mantener su carácter popular y su amplia aceptación en todo el país.
El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día varía según el valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos obligatorios para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):
De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y organizado para que los ganadores puedan reclamar sus premios de forma segura y sin contratiempos.