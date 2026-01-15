Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana.

Su presencia es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados con la esperanza de obtener un premio. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día de hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 15 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y la transparencia en cada jornada han sido fundamentales para fortalecer la credibilidad del juego, tanto en la región Caribe como en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido clave para mantener su carácter popular y su amplia aceptación en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día varía según el valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y organizado para que los ganadores puedan reclamar sus premios de forma segura y sin contratiempos.