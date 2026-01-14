Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su impacto es especialmente notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores revisan a diario sus resultados.

Gracias a su amplia trayectoria y a la regularidad de sus sorteos, este chance se ha consolidado como una alternativa habitual para quienes disfrutan de los juegos de azar. Su éxito se debe, en gran parte, a una mecánica simple y a la facilidad para realizar apuestas, características que lo han convertido en un referente a nivel nacional.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 14 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el Sinuano Día incorporó la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea con las cifras principales.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y la transparencia en cada jornada han sido claves para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance continúa siendo una práctica popular.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.

¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido determinante para mantener su carácter popular y su amplia aceptación en todo el país.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y organizado para que los ganadores puedan reclamar sus premios de forma segura.