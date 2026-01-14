Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Publicidad
El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su impacto es especialmente notable en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores revisan a diario sus resultados.
Gracias a su amplia trayectoria y a la regularidad de sus sorteos, este chance se ha consolidado como una alternativa habitual para quienes disfrutan de los juegos de azar. Su éxito se debe, en gran parte, a una mecánica simple y a la facilidad para realizar apuestas, características que lo han convertido en un referente a nivel nacional.
El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 14 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
Desde el año 2025, el Sinuano Día incorporó la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea con las cifras principales.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad y la transparencia en cada jornada han sido claves para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance continúa siendo una práctica popular.
El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.
Participar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido determinante para mantener su carácter popular y su amplia aceptación en todo el país.
El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):
De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y organizado para que los ganadores puedan reclamar sus premios de forma segura.