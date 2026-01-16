Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. A lo largo de los años, este sorteo nocturno se ha convertido en una referencia habitual para miles de jugadores que, cada noche, consultan los resultados con la expectativa de confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Su constancia y su mecánica sencilla han sido claves para mantener un alto nivel de seguimiento en diferentes regiones del país. Apostadores frecuentes y jugadores ocasionales revisan de manera permanente el desenlace de cada sorteo, consolidando al Sinuano Noche como una de las opciones más consultadas dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, viernes 16 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del viernes 16 de enero de 2025, una fecha seguida de cerca por los participantes habituales del chance.

El resultado oficial fue el siguiente: 7450 - 5.



Número ganador: 7450.

Tres últimas cifras: 450.

Dos últimas cifras: 50.

Quinta balota: 5.

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, lo que lo convierte en una alternativa cercana y popular dentro del panorama de los juegos de azar.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante con la inclusión de la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio. Este cambio se integró sin modificar la estructura clásica del juego, facilitando la adaptación tanto de jugadores habituales como de nuevos participantes.

Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de forma clara y oportuna. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para ajustarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles para jugadores ocasionales y apostadores con mayor experiencia.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de todos sus jugadores.