Rol de la mujer evoluciona: el 92% de las colombianas ahora tienen vida crediticia

En el último episodio del podcast "¿Por qué gastamos?" de Nubank se abordaron temas clave sobre cómo las mujeres están reescribiendo las reglas de su vida financiera, las cuales han ido cambiando y evolucionando con el tiempo.

En este espacio, Nicolás Abril y Marcela Torres, gerente general de Nubank, conversaron sobre la evolución de la relación de las mujeres con el dinero, destacando temas como la equidad en el acceso a productos financieros, la importancia de la educación financiera y el cambio de roles en la administración del dinero familiar.

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue el análisis de cómo las mujeres, históricamente vistas como administradoras del hogar, están ahora tomando el control total de su vida económica. Según los datos mencionados por Torres, el panorama ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. "En 1932, las mujeres no podíamos tener bienes a nombre propio. Los bienes y las cuentas bancarias debían estar a nombre de nuestros padres o esposos", explicó.

Sin embargo, un siglo después, la situación es completamente diferente. El 92% de las mujeres en Colombia tienen al menos un producto financiero, lo que refleja un avance significativo en términos de independencia económica y acceso al sistema financiero .

Otro dato relevante que surge de la charla es la percepción sobre la relación de las mujeres con el dinero. Aunque las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres, estudios muestran que son mejores pagadoras y administradoras de su dinero . Esto se debe, en parte, a una mayor disciplina y responsabilidad financiera, características que se reflejan en su capacidad para manejar el crédito y los gastos de manera efectiva.

Marcela Torres también destacó cómo Nubank está contribuyendo a este cambio. “Más del 30% de las personas no habían tenido antes una tarjeta de crédito. Ahora no solo estamos ayudando a las personas a acceder al sistema financiero , sino también a profundizar en su conocimiento, para que puedan no solo tener una cuenta, sino también acceder a crédito y aprender a invertir”, afirmó Torres. Esto, según ella, es un paso fundamental hacia la transformación del sector financiero, en el cual la inclusión y la equidad son pilares clave.

Resalta el impacto de la inclusión de las mujeres en los equipos de liderazgo dentro de la empresa, añade que el 50% de los líderes de Nubank son mujeres, lo que refuerza la visión de la empresa de ser un ente transformador en el sector financiero, no solo a nivel nacional, sino también en el país.