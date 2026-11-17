A pocos días de comenzar formalmente la discusión para concertar el salario mínimo legal en Colombia para 2027, el Centro Javeriano de Competitividad (CJC) de la Pontificia Universidad Javeriana recomendó que el incremento del próximo año no supere el 7 %. Según el informe titulado Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027, el ajuste debe compensar como máximo la inflación proyectada de 2026 sin sumar puntos adicionales por productividad, lo que ubicaría el ingreso básico en un tope de $1.873.468 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte.



¿Por qué el Centro Javeriano de Competitividad propone un tope del 7 % para 2027?

La recomendación académica busca frenar la brecha acumulada entre los costos de contratación formal y el rendimiento económico del país. De acuerdo con las mediciones presentadas por la institución, entre 2021 y 2026 el salario mínimo real registró un aumento acumulado del 32 %, mientras que la productividad laboral creció apenas 4 % por hora trabajada y retrocedió 3 % por persona ocupada.

Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, explicó que sumar cada año la inflación y la productividad no corrige el desbalance histórico cuando la remuneración mínima ya creció muy por encima de la eficiencia laboral. Asimismo, el documento señala que entre 2021 y 2026 el salario mínimo pasó de representar el 59 % del salario medio nacional al 68 %, encareciendo el ingreso formal para pequeñas y medianas empresas.

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Para dimensionar el efecto sobre el mercado laboral y las cuentas del Estado, el reporte recoge estudios técnicos previos con las siguientes estimaciones:



Impacto en la generación de empleo: según una investigación de Flórez, Hermida y Morales publicada por el Banco de la República en 2022, cada punto porcentual adicional de incremento real del salario mínimo puede traducirse en cerca de 46.000 empleos formales menos al año (26.000 puestos que dejan de crearse y 20.000 que se destruyen).

según una investigación de Flórez, Hermida y Morales publicada por el Banco de la República en 2022, cada punto porcentual adicional de incremento real del salario mínimo puede traducirse en cerca de 46.000 empleos formales menos al año (26.000 puestos que dejan de crearse y 20.000 que se destruyen). Costo para las finanzas públicas: estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) indican que el alza del salario mínimo de 2026 representa un costo fiscal de $4,7 billones en pensiones, $0,6 billones en nómina pública y $2,7 billones en recaudo de impuesto de renta.

¿Qué propone el informe sobre el empleo juvenil y los decretos sin acuerdo?

Además de la fórmula de ajuste general, el análisis de la Universidad Javeriana plantea dos reformas estructurales orientadas a dinamizar la contratación de jóvenes y dar certidumbre jurídica a la fijación anual del salario.

Por un lado, el CJC sugiere crear un piso salarial equivalente al 70 % del salario mínimo general durante los primeros seis meses del primer empleo formal para jóvenes entre 18 y 24 años, pasando al 100 % del mínimo vigente a partir del séptimo mes. La iniciativa, que cita referentes aplicados en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, no contempla subsidios estatales ni exenciones tributarias, y responde a que el 81 % de los trabajadores menores de 25 años con jornadas superiores a 40 horas semanales devenga hasta 1,25 salarios mínimos.



Por otro lado, el centro de pensamiento recomienda tramitar en el Congreso una modificación a la Ley 278 de 1996 para establecer una regla subsidiaria. Bajo este mecanismo, se mantendría la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores, pero en caso de no lograrse un acuerdo tripartito, el decreto gubernamental quedaría obligado por ley a fijar un alza exactamente igual a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportada por el Dane entre noviembre y noviembre.