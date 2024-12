Salario mínimo: trabajadores pedirán al menos 10 %, empresas están más cerca del 3 %

Las posiciones de empresarios y trabajadores frente al salario mínimo de 2025 son cada vez más distantes a medida que se acerca la hora cero para la revelación de las propuestas.

Mientras los sindicatos tienen claro que pedirán al menos 10 % de aumento, los empresarios no han definido si presentarán oferta y si lo hacen estarán más cerca del 3 %. Por su parte, del Gobierno comenzó las reuniones directas con empresarios en medio de un ambiente tenso.

Sindicatos van por al menos 10 % de incremento del salario mínimo

Los sindicatos y los pensionados llegarán a la mesa el miércoles 11 de diciembre con una única oferta por parte del Comando Unitario de Paro, aunque aún tienen pendiente definir los detalles definitivos.

"El aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos y el miércoles diremos exactamente cuáles dos dígitos", señaló Fabio Arias, presidente de la CUT.

Los sindicatos criticaron fuertemente al Banco de la República por no reducir las tasas de interés, pues en la práctica eso implica un freno de mano a la economía. También exigieron a los empresarios que lleguen con una cifra concreta a las negociaciones, que es algo que no ocurrió ni en 2022 ni en 2023.

Pese a su petición de reconocer la "deuda histórica" con los trabajadores, hoy los sindicatos están diciendo que ese reconocimiento podría ser "gradual".

Empresarios esperan un aumento del mínimo más cercano al 3 %

Solo hasta el miércoles en la mañana los empresarios se reunirán para definir su propuesta de salario mínimo, y no está claro si presentarán una cifra puntual o esperarán los movimientos de los sindicatos.

Sin embargo, la clave está en un dato: la inflación esperada para el próximo año, que según el Banco de la República será del 3 %.

"El incremento del salario real para el año 2023 fue de 3.8 % y en el 2024 el 5.1 %, la inflación esperada del año entrante es el 3 % No tiene ni pies ni cabeza lo que dicen las centrales obreras en esta oportunidad y antes, por el contrario, el salario, el incremento de este año, tiene que ser muy racional y un sano equilibrio del poder adquisitivo debe estar muy cercano a la inflación esperada", dijo el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal.

Para Cabal, la productividad es una referencia que no es obligatoria a la hora de negociar y hay que tener en cuenta que al tiempo que el aumento del salario se discute una reforma laboral que puede aumentar los costos de contratación en el país.

Según el Dane la inflación anual a diciembre fue del 5.2 % y la proyección del Banco de la República es que continúe el descenso en el costo de vida.

Gobierno ya comenzó reuniones bilaterales

El ambiente en las negociaciones es tenso. Los sindicatos dicen que los empresarios no tienen voluntad, y algunos líderes gremiales creen que son los trabajadores los que no lo tienen. Además, no hubo ningún acuerdo sobre las mediciones de productividad, que se vieron afectadas además por la reducción de la jornada laboral.

En ese contexto, el Gobierno tuvo la primera reunión separada solo con los empresarios.

"Es la primera bilateral, donde estábamos mirando concretamente qué significan las metodologías y cuáles serían las posibilidades para que sea más dinámico y fluya, desde luego siempre en el respeto de la diferencia", indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Según el calendario, si no hay un acuerdo antes del domingo, el Gobierno comenzará formalmente las rondas de reuniones bilaterales este miércoles 18 de diciembre.