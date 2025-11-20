Se acaba la producción nacional de algodón: Conalgodón por retiro de aranceles

Los algodoneros del país se unieron al rechazo por la expedición del decreto 1197 que le quita el arancel de 10% a la importación de hilos para las confecciones.

La sola propuesta había sido duramente criticada por diversos sectores, entre ellos los cultivadores de algodón que creen que con esta medida se acaba el cultivo de algodón en el país en regiones como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, La Guajira, Meta, Casanare, Vichada, entre otros.

"Ante estas circunstancias lo que se viene para la economía colombiana es el desescalamiento de la producción hilandera hasta el cierre inminente de las hilanderías que existen en el país, Fabricato, Colhilados, Hilandería Universal, Miratex, y Lafayette, las cuales cuentan con capacidad para el procesamiento de 45.000 toneladas de fibra de algodón, utilizando mano de obra directa (8.000) e indirecta (30.000)", señaló Conalgodón en un comunicado.

El gremio lamentó que el Gobierno no hubiese implementado esquemas de cupos o de incentivo para que se compre la producción local de hilos antes de autorizar las importaciones. Según Conalgodón, la medida ya tiene en vilo la venta de fibra de la cosecha 2025/2026.



Los sindicatos de las compañías afectadas también han salido a manifestarse contra la medida del Gobierno nacional.

"Esta medida desconoce por completo la realidad y la sostenibilidad que por meses veníamos advirtiendo y explicando. Resulta incomprensible que sin ningún estudio técnico serio se haya tomado una decisión que pone en riesgo directo nuestros empleos, la industria nacional y el bienestar de miles de familias colombianas", aseguró por su parte Luis Carmona presidente de Sindelhato, sindicato mayoritario de Fabricato.