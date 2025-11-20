En vivo
Se acaba la producción nacional de algodón: Conalgodón por retiro de aranceles

Los algodoneros se unieron a las críticas de la Andi y los sindicatos del sector tras la decisión del gobierno nacional de quitarle los aranceles de 10% a los hilos importados.

