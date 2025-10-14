Cuando quiten arancel del 10% a importación de hilos de algodón se cerraría producción: Conalgodón

Hay alarma en la industria textil por la eliminación del arancel del 10% a la importación de hilos de algodón, lo que podría causa un cierre inmediato de las pocas hilanderías que quedan en el país.

César Pardo, presidente de la Federación Colombiana de Algodoneros, ha calificado la situación como "crítica". El debate se centra en el único arancel que quedó para las hilanderías: el 10% a la importación de hilos de algodón.

Según Pardo, estos hilos llegan a Colombia a muy bajo precio desde países asiáticos, debido a factores como el costo de la energía y la situación laboral, dificultando enormemente la competencia para las hilanderías colombianas.

"Han anunciado que, en el momento en que quiten este arancel, cierran operaciones, se cierra la producción de hilo nacional y se cierra el mercado nacional para el algodón”, indicó Pardo.



Riesgo de desproteger la cadena productiva

Pardo aclaró que el sector algodonero no está en contra de las confecciones, incluso, apoya que se aumenten las exportaciones de prendas. Sin embargo, la preocupación radica en desproteger a otros eslabones de la cadena (algodón-textil-confecciones).

"Lo que nos oponemos es a que, por fortalecer a un eslabón de la industrial textil, se supriman otros como el de las hilanderías y el de la producción de algodón", dijo.

Cesar Pardo también mencionó que la eliminación de este arancel es desproporcionada, ya que, según estimaciones de las hilanderías, el costo de los hilos frente a los otros costos que enfrentan los confeccionistas es "un poco más del 1%".

"Yo creo que el costo es un poco más del 1%, es es lo que han dicho las hilanderías. Yo no tengo el cálculo de esos costos, pero es un costo muy pequeño el costo de los de los hilos frente a los otros costos que tienen los confesionistas”, afirmó.

Finalmente, desde Conalgodón han solicitado que esta situación se mire con toda delicadeza, dado que se busca proteger a los agricultores que hoy producen algodón y que tienen la posibilidad de aumentar las hectáreas y toneladas producidas en el país.

"Creemos nosotros que esta situación debe mirarse con toda delicadeza, entendiendo que las confesiones tienen altos costos y no solamente es por el tema de los hilos", enfatizó.

