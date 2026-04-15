“Se está adquiriendo cada vez más deuda”: Contraloría sobre niveles de endeudamiento del país

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta formal al Ministerio de Hacienda ante el preocupante crecimiento de la deuda pública y la disminución de los ingresos del país.

Jenny Lindo, contralora delegada para el sector económico, dijo en Mañanas Blu que esta situación ha generado una “tensión fiscal y presupuestal a todo el Estado colombiano”, lo que obliga al Gobierno a tomar decisiones urgentes para mitigar los riesgos financieros.

"Efectivamente se está adquiriendo cada vez más deuda y los ingresos al país van en disminución cada vez más. Esto implica, obviamente, que pone en una tensión fiscal y presupuestal a todo el Estado colombiano. El hecho también de traer deuda pública, que está a largo plazo con unas tasas de interés más bajas, pero tenerlas que traer a tiempo presente para hacer caja, es un riesgo inminente", indicó Lindo.



Tasas de interés en niveles históricos

Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo de control es el encarecimiento del financiamiento. Desde noviembre del año pasado, las tasas de interés en las subastas de títulos de deuda pública (TES) han mostrado un aumento constante.

“El último test de marzo 13, la tasa de interés con la que se adquirió esta deuda fue el 13.69, una de las más altas en casi la historia del país no se veía esta tasa de interés”, advirtió Lindo.



Esta situación representa un “riesgo inminente” para la caja del Estado, especialmente al tener que refinanciar deuda antigua con las tasas actuales, que son significativamente más elevadas.



Menos inversión y más servicio de la deuda

La Contraloría también puso la lupa sobre el destino de los recursos y las proyecciones presupuestales a largo plazo. Mientras que el pago por el servicio de la deuda el año pasado fue de 105 billones de pesos, las proyecciones para el futuro son aún más agresivas.

En el anteproyecto del presupuesto para 2027, se observa un incremento del 49% en los recursos destinados a pagar deuda, alcanzando los 149 billones de pesos.En contraste, la capacidad del Estado para generar desarrollo se está viendo mermada.

“Para el presupuesto del 2027, vemos entonces un aumento del 49% para pagar el servicio de la deuda, mientras que en inversión vemos es una reducción del 6%”, denunció la funcionaria.

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Lindo enfatizó que, si bien el endeudamiento es común en todos los estados, este debe enfocarse en generar crecimiento económico y no solo en cubrir gastos de operación:

“En la medida en que sea para operar el funcionamiento, no estamos tan seguros de que eso pueda realmente generar nuevos ingresos”.



Posibles consecuencias legales

La activación de esta función de advertencia no es un simple llamado de atención. A partir de ahora, el Ministerio de Hacienda deberá justificar detalladamente sus criterios para el manejo de la deuda y los procesos de subasta.

En caso de que no se atiendan las alertas o se identifiquen irregularidades en las respuestas oficiales, la Contraloría General advirtió que podrá establecer “hallazgos fiscales, penales o disciplinarios dado el caso”.

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Esta advertencia se suma a otras preocupaciones expresadas por entes como el Comité Autónomo de Regla Fiscal y calificadoras de riesgo internacionales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.

Escuche la entrevista: