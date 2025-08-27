El verdadero objetivo: EE. UU. busca cortar el financiamiento del régimen de Maduro por narcotráfico

La reciente movilización de tropas y buques estadounidenses en el mar Caribe ha generado un intenso debate y numerosas especulaciones sobre una posible intervención militar en Venezuela.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, el escritor y periodista Ignacio Montes de Oca, especializado en conflictos internacionales, descartó una invasión, enfocándose en la estrategia de Estados Unidos para debilitar al régimen de Nicolás Maduro a través del corte de la financiación por narcotráfico.

"No lo veo por dos motivos," afirmó Montes de Oca sobre la posibilidad de una invasión. El experto citó en primer lugar la promesa de campaña del expresidente Trump de no involucrar a Estados Unidos en guerras prolongadas, lo que un conflicto en Venezuela implicaría, dada la complejidad interna del país.

"Para la invasión de Panamá en el 89 se necesitaron 27.000 soldados, que eran de élite, para tomar un territorio que tiene 75.000 kilómetros cuadrados. En el caso de Venezuela hablamos de 28 millones de personas de 930.000 kilómetros cuadrados. Y la presencia de estos fanáticos, por más que sean los mejores del mundo, no alcanzan para hacer una incursión que tenga por lo menos alguna probabilidad de victoria", señaló.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela.

El Verdadero objetivo: debilitar el régimen y la red de narcotráfico

Según Montes, la verdadera motivación detrás del despliegue militar es el control de las rutas del narcotráfico que "abastecen al régimen de Maduro". Los datos son contundentes: "Solamente la cocaína en Venezuela, estamos hablando de 8.200 millones de dólares. En un país que tiene un presupuesto de Defensa de 688 millones, que tiene ingresos totales por petróleo, que es su principal fuente de divisas, de 15.000 millones de dólares".

Además del impacto directo en Venezuela, la presencia de la flota naval estadounidense sirve como "un mensaje para los países de la región que forman parte, entretejido de escalas y trasiego de la droga para que llegue a los mercados de Estados Unidos o Europa."

El experto explicó que el amedrentamiento militar es una forma de negociación: "Trump tiene mucho para negociar con Maduro. Este amedrentamiento del que estamos hablando tiene que ver con que no solamente habla el idioma de las armas o de las amenazas, sino que también está siempre dispuesto a negociar", explicó.

Una imagen publicada por el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE. UU./5.ª Flota de EE. UU. el 7 de febrero de 2022 muestra al destructor de misiles guiados.

La reacción de Venezuela, con el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia, se entiende como una precaución en la "zona caliente binacional," donde se produce el intercambio de cargamentos de droga y el contrabando.

Montes de Oca sugirió que, además de las tensiones externas, podría surgir una fricción interna entre el gobierno venezolano y los propios cárteles, quienes podrían sentirse "muy molestos por la presencia del chavismo" si sus negocios se ven afectados.

