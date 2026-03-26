Sí se está volviendo más difícil comprar vivienda, pero no es por el BanRep: Camacol

Mientras el presidente Gustavo Petro dice que hoy solo "los pendejos" salen a comprar vivienda porque el Banco de la República subió las tasas de interés, Camacol, el gremio de los constructores, asegura que buena parte de la responsabilidad corre por cuenta de decisiones de este Gobierno.

Según cifras de Camacol el 2025 cerró como el año con menores niveles de construcción en 15 años con apenas 115.000 nuevas viviendas, frente a 370.000 nuevos hogares que salieron a comprar vivienda.

"Este es un problema que no se puede simplificar simplemente saliendo a buscar la paja en el ojo del Banco de la República, porque es apenas un actor que responde por una política monetaria. Cuando del otro lado la política fiscal del Gobierno; que tiene niveles elevados de deuda y la quinta deuda más cara del planeta presionando las tasas de los créditos hipotecarios hacia arriba. Pero además desmontan y desarticulan la política de vivienda con mi casa ya. Y encarecen el costo de producción no vía incremento los salarios mínimos. Y ahora con el decreto de aranceles que vamos a demandar, porque claramente tampoco lo encontramos ajustado a la ley", señaló el presidente de Camacol, Guillermo Herrera.

Por ejemplo, las tasas de endeudamiento del Gobierno impactan directamente las tasas de interés que pagan los consumidores por un crédito hipotecario.



Camacol reconoce que sí se está haciendo más difícil la compra de vivienda nueva en el país y que, sin subsidios, apenas el 16 % de los hogares que ganan menos de 4 salarios mínimos podrían pensar en comprar. Como comprar es más caro, arrendar también se está volviendo cada vez más costoso.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

"Cuando uno mira el comportamiento de la inflación, dentro de la canasta familiar hay un rubro que se llama arrendamientos. Y ese es uno de los rubros que ha mantenido crecimiento y que ha impulsado mucho el crecimiento de la inflación en el país. Y el mismo Banco de la República dice que la persistencia en la inflación de arriendos en Colombia se debe a la estrechez, a la caída del mercado de vivienda nueva", agregó.

La perspectiva para la vivienda no es alentadora. Entre el incremento del salario mínimo y los aumentos de los distintos insumos la perspectiva es que los incrementos en los costos de construcción se eleven hasta en un 15 %. Sin embargo, algunos insumos podrían aumentar hasta 20 % en los próximos meses.

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El Gobierno decidió no continuar con los subsidios del programa Mi Casa Ya en medio de la crisis fiscal y por el momento no existen planes para restablecer el programa.

"La verdad es que yo he sido un técnico toda la vida, responsable de formulación de políticas públicas para diferentes gobiernos, políticas públicas que sí funcionaron para hacer vivienda en Colombia. Y obviamente la más famosa estuvo a cargo del doctor Germán Vargas Lleras que fue, entre otras cosas, las viviendas gratis y todo el paquete de viviendas que culminó con diseños tan sofisticados como mi casa. Eso no lo aceptamos desde el gremio. Claramente esto es una labor técnica y yo creo que el debate no se puede simplificar con etiquetas políticas. Si el presidente quiere hablar de cómo sacamos al sector del momento en el que se encuentra tan difícil, si el presidente quiere hablar de cómo hacemos para que las familias puedan volver a comprar vivienda nueva, sobre todo vivienda de interés social, esa discusión sí la vamos a dar. Por lo demás, pues a palabras necias, oídos fuertes", concluyó.