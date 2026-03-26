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Blu Radio  / Economía  / Sí se está volviendo más difícil comprar vivienda, pero no es por el BanRep: Camacol

Sí se está volviendo más difícil comprar vivienda, pero no es por el BanRep: Camacol

El gremio de los constructores responde a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y asegura que parte de la responsabilidad recae en la decisión de 'desmontar' la política de vivienda.

Sí se está volviendo más difícil comprar vivienda, pero no es por el BanRep: Camacol
Sí se está volviendo más difícil comprar vivienda, pero no es por el BanRep: Camacol
Foto: Blu Radio
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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