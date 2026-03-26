Desmanes del paro minero estaría liderado por el Clan del Golfo: Gobernación de Antioquia

Autoridades en Antioquia alertan que el paro minero ha tomado tintes violentos que están perjudicando a toda la comunidad. un grupo criminal estaría detrás de los desmanes y estaría entorpeciendo el reinicio de diálogos con el Gobierno Nacional

En imágenes que tienen en alerta a los organismos de seguridad departamental se advierte el lanzamiento de tatucos improvisados, en medio del paro minero del bajo cauca que ya completa hoy 11 días.

Según la dependencia de seguridad del departamento, el paro estaría siendo infiltrado por miembros de grupos armados al margen de la ley y que son seguidos por lo que calificó como “gamines”

“Esos son bandidos son una cantidad de camiones instrumentalizados por la delincuencia, muy seguramente detrás de eso está el Clan del golfo y es mucha la plata que se está moviendo para que toda esa caminera saqué ataque de la fuerza pública lo que vías que me vehículos, yo no creo que la Mesa Minera está detrás de esta situación”, reveló Luís Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia.



El paro minero, que aún no encuentra una salida, deja hasta el momento 6 vehículos quemados y pérdidas económicas cercanas a los 20 mil millones de pesos por parte del sector del transporte de carga. los hombres de este cartel serían los responsables de todos los desmanes.

“El cartel ya está en manos de la fiscalía y lo que le estamos pidiendo a la comunidad de bien a la comunidad que se está viendo Afectada entre los desmanes de estos desadaptados es que nos den información que nos permita identificarlos para iniciar todo el proceso de judicialización y por esa información por cada uno de esos sujetos estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa”, agregó Martínez

Los mineros han manifestado desacuerdo con el accionar del Gobierno Nacional, aseveró Cristian Hincapie líder de la Mesa Minera.

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“La manifestación ha sido pacífica por parte del gremio minero mientras que el undemo ataca sin cesar al personal de la comunidad que al personal civil. Esta situación se está saliendo de control”, dijo.

Para este jueves se esperaba el inicio de diálogos entre el gobierno y los mineros, sin embargo, estás conversaciones parecen lejanas en estos momentos.

A la fecha hay tres bloqueos permanentes: uno en Cáceres, en el sector de jardín de tamaná; otro en la entrada de Zaragoza, a la altura del puente principal y uno más en la vía que de Zaragoza conduce a Machuca. La fuerza pública advierte que está redoblando capacidades para que no haya bloqueos en las fechas de Semana Santa.