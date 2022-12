¿Sin trabajo? Cafeteros buscan más de 50.000 personas para la cosecha

Los cafeteros necesitan entre 50.000 y 80.000 trabajadores adicionales a la mano de obra local para recolectar la enorme cosecha de café que este año empleará a 165 mil personas, según las proyecciones de la Federación Nacional de Cafeteros.

Este año Colombia producirá 14 millones de sacos de café y la cosecha tendrá un valor de 9 billones de pesos.

Publicidad

Sin embargo, el reto será movilizar a todas esas personas en medio de la pandemia de Coronavirus y de las restricciones en algunas regiones del país por cuenta de la pandemia.

"Por eso es nuestro llamado, ojo, si no dejamos recolectar la cosecha, si no tenemos con quién recoger la cosecha nos vamos a perder del antídoto económico para que la zona cafetera no sufra la crisis", dijo el gerente de la federación Roberto Vélez.

Hasta el momento, se han detectado algunos casos de coronavirus en unas 300 veredas cafeteras, pero la afectación es mínima, comparada con lo que ocurre en el resto del país.

Publicidad

Los cafeteros tienen ya un protocolo de bioseguridad y esperan contar con el acompañamiento de las autoridades para la movilización de trabajadores y el control de contagio.