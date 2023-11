¿Tiene una moneda de La Pola? Pagan hasta 70.000 pesos por una

El Banco de la República lanzó este lunes una moneda conmemorativa de 20.000 pesos por los 100 años de la entidad. La pieza muestra la imagen de la Mariana, símbolo del banco, y un mapa de Colombia con franjas que representan la estabilidad monetaria, institucional y la confianza que ha generado la institución en la sociedad.

El gerente industrial y de tesorería del Banco de la República, Néstor Plazas, explicó en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la emisión de 500.000 monedas es suficiente para atender la demanda de los colombianos, pero que el valor numismático de la pieza podría subir con el tiempo.

"El mercado numismático es por oferta-demanda. Obviamente el mercado y los valores que allí se transan o valoran las piezas depende de qué tantas piezas hay en circulación, cuál es el motivo y el homenaje. Y creo que, pues creemos que alrededor de 500.000 piezas es una cantidad suficiente para, primero, que tengan más acceso, puedan tener acceso los colombianos, a las monedas y que con el tiempo pues esta valoración se vaya dando de acuerdo con esas existencias en circulación", dijo Plazas.

La moneda conmemorativa de los 100 años del Banco de la República estará disponible en las sucursales del banco en todo el país y en algunas agencias culturales. El precio de venta es de 20.000 pesos por moneda y el límite de compra es de 10 piezas por persona.

Publicidad

Moneda de 10.000 pesos de La Pola Vale 60.000

Plazas coincidió en que el valor de esta moneda podría aumentar con el tiempo, como sucedió con otras lanzadas este año. Concretamente se refirió al caso de La Pola . En los mercados de coleccionistas, estas monedas conmemorativas suelen valer más que su valor nominal.

Por ejemplo, la moneda de La Pola, que tuvo un valor de 10.000 pesos, se puede vender hoy el mercado por entre 60.000 y 70.000 pesos, según dijo.

“No sé, he visto en los mercados que están cobrando todo eso, seis veces más. digamos, billetes que circularon para transacciones normales en la economía que ya no se producen y alguien lo tiene a los 10, 15, 20 años. Como ese billete, por ejemplo, o esa moneda ya no se produce, pues lo ofrecen el mercado numismático y pues las ofertas hacen que suba el precio y las transacciones son a veces por valores bastante diferentes a lo que es el valor facial original del billete o de la moneda”, explicó el experto.

Moneda La Pola Foto: Banco de la República