Uribe reconoció que durante su Gobierno hicieron adiciones a contrato de Reficar

Durante su intervención en el debate de control político por los sobrecostos en la Refinería de Cartagena, el expresidente Álvaro Uribe reconoció que durante su Gobierno se dieron adiciones presupuestales en este proyecto.



“Nosotros adicionamos capacidad, conversión, no nos pareció bien trabajar con el 80 por ciento teníamos que llegar al 90 por ciento, hicimos integración con propileno para materias primas y para integrar esta refinería con la de Barrancabermeja. Si me dicen por qué no lo planeé desde el principio, pues asumo la responsabilidad política, el proyecto empezó con tremendos temores por la situación financiera del país, conforme hubo mejora y más confianza se dieron estas adiciones que las vemos como agregación de obra”, dijo Uribe.

Publicidad



Cuestionó también lo dicho por el presidente Santos, quien aseguró que en Reficar no se robaron la plata, sino que el pecado fue la falta de planeación.



“Veo otra contradicción aquí nos han dicho esta noche que apoyamos la demanda, cuando yo la leo, yo digo hay que apoyarla. Pero hoy el presidente de la republica dijo que no, volvió al cuento del pecado original, que esto venia mal por falta de planeación inicial, entonces en que estamos doctor Echeverri, nos tocara a nosotros todos los días porque el pecado original”, añadió el senador.



El senador del Centro Democrático le pidió a la Contraloría que se vincule un peritaje externo para conocer, para ver desde dos aproximaciones cuánto vale hoy la refinería de Cartagena.