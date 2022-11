Varios pilotos denuncian presiones de Avianca para volar aviones con riesgos

El presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, capitán Jaime Hernández, explicó que varios pilotos iniciaron la operación dignidad con la que se niegan a volar varios de los aviones de Avianca que, según ellos, violan el reglamento colombiano y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros a pesar de algunas presiones que habría hecho la Aerolínea para que lo hagan.



“Ante las presiones que ha ejercido la administración de Avianca sobre los aviones para que realicen vuelos que violan la normativa del reglamento colombiano y ponen en riesgo la seguridad aérea, hemos decidido no cumplir esas órdenes, pase lo que pase”, manifestó.



“Vemos que ya está comprometida la seguridad, la vida de los pasajeros, por esa razón hemos decidido que no vamos a acatar sus órdenes y que nos vamos a mantener y que así haya despidos, vamos a proteger la seguridad cueste lo que cueste”, añadió.



El capitán Hernández dijo que se reunió con la Aeronáutica Civil, autoridad que se comprometió a realizar las investigaciones pertinentes.



“Nosotros quedamos de aportarles pruebas, de todos modos, les contamos cómo se está volando, cómo se está presionando a las tripulaciones y se comprometió a tomar cartas en el asunto”, agregó el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.



Al respecto, Avianca respondió a través de un comunicado que rechaza contundentemente las declaraciones del capitán Hernández y que, según la aerolínea, sus procedimientos técnicos y operacionales cumplen con la normatividad.



En otras noticias:



-El presidente de Estados Unidos Donald Trump presentaría su tan polémica Reforma Tributaria la próxima semana: El mandatario estadounidense prometió que la próxima semana hará un anuncio importante sobre la reforma tributaria y ordenó una revisión de las medidas que tomó su predecesor Barack Obama. Este anuncio fue una sorpresa para los asesores legislativos, que no saben exactamente las medidas que podrían estar incluidas en el anuncio de Trump. Un funcionario de la Casa Blanca sostuvo que el anuncio podría darse después del miércoles.



-En febrero, Indicador de Seguimiento a la Economía avanzó 0,3 %: En el segundo mes del año, este indicador fue de 157,7 con una variación de 0,3 %... En febrero de 2016 se ubicó en 157,2. Por su parte, en su serie original el Indicador de Seguimiento a la Economía registró una variación anual de 0,0 % y se ubicó en 142,7. En el acumulado enero - febrero de 2017 la variación del índice fue de 0,6 %.



-El presidente del gremio que agrupa las aseguradoras del país dijo que por cuenta del régimen de prima media que administra Colpensiones, es decir, el sistema de pensiones públicas, en Colombia se avecina una catástrofe social.



-El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, no le dio la razón al presidente de Fasecolda porque cree que la solución no es eliminar el régimen de prima media, sino que hay que aumentar la cobertura.



-Olivera señaló que una de las soluciones al difícil panorama del sistema pensional en Colombia podría ser que el régimen pensional público y privado sean complementarios, además, recalcó que dejar las pensiones al sector privado sería un error.



-Carmen Pagés, jefe de mercados laborales y de seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo le hizo coro la petición del presidente Fasecolda. También cree que hay que eliminar los subsidios a las pensiones del régimen de prima media.



-En enero, la deuda externa colombiana fue la más alta de la historia en términos de dólares: El Banco de la República reveló que la deuda externa colombiana en enero de 2017 por primera vez en su historia llegó a los US$121.097 millones de dólares, lo que significó un incremento de 8,9 %, respecto a los US$111.144 millones registrados en el mismo mes de 2016. Esta deuda cansó máximos históricos en términos de dólares y corresponde al 39,2% del Producto Interno Bruto (PIB). De estos US$121.097 millones, el 59,83 % correspondió a deuda pública y el 40,17% a deuda privada.



-El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que Estados Unidos ya le entregó la información tributaria de 2014 y 2015 de los colombianos con cuentas en ese país que tengan que declarar en Colombia.



-En marzo, costos de transporte de carga por carretera en Colombia aumentaron 0,35%: Este comportamiento obedeció principalmente a las variaciones mensuales de Combustibles y Costos fijos y peajes. En marzo del año pasado los costos habían caído -0,81 %. Por clase de costos en marzo, seguros registró un aporte negativo a la variación. Por su parte, las clases con mayores aportes positivos a la variación fueron Combustibles; Costos del vehículo y su apalancamiento y Llantas en la tracción. En el primer trimestre los costos registraron un aumento de 2,99 %.



-En febrero, superávit comercial de zonas francas colombianas cayó 87,7%: Según el DANE en febrero de este año, las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas, registraron una disminución de 24,3% con relación al mismo mes 2016, al pasar de US$277,8 millones en 2016 a US$210,4 millones en el mismo mes de 2017. Por su parte, en febrero, las importaciones aumentaron 25,4% al pasar de US$158,3 millones de dólares en febrero de 2016 a US$198,5 millones en el mismo mes de 2017. Por lo anterior, durante febrero la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de US$15,3 millones, pero presentó una reducción del 87,7% frente a los US$124,9 millones de febrero 2016.



-La carga de café bajó y se comprará hasta el lunes en promedio a $775.000 y en el mercado internacional la libra del grano este viernes cayó a US$1,3290. El precio de la papa, uno de los alimentos que más peso tiene en la canasta familiar, por kilo en Bogotá subió a $750, en Medellín se mantuvo estable en $1.100 y en Barranquilla tampoco registró cambios y permaneció a $590. En Estados Unidos el petróleo WTI cayó a US$49,62 y el crudo europeo tipo Brent bajó y se ubicó en US$51,96 por barril.



-Finalmente, el dólar en casas de cambio se mantuvo estable, se compró a $2.720 y se vendió a $2.820. Y la Tasa Representativa del Mercado que regirá hasta el lunes subió a $2,868,89.

