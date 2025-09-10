Vía al Llano tiene casi 200 puntos en riesgo: denuncian que Gobierno no ha cumplido con obras

En medio de la emergencia por el derrumbe en el K18+600 de la vía al Llano, sobre el municipio de Chipaque, Cundinamarca, la Veeduría Vial del Meta advirtió que hay cerca de 200 puntos en el corredor que se encuentran bajo algún tipo de riesgo. De acuerdo con el organismo, estas zonas son propensas a más deslizamientos, pérdida de la bancada, caída de rocas y erosión de los puentes.

Según manifiesta el ingeniero presidente de la Veeduría, Orlando Barbosa, los puntos que se encuentran bajo riesgo han venido en aumento en los últimos años: para 2019 había 150, para 2021 se registraron cerca de 170 y, el más reciente, en 2025 ya rozan los 200. Barbosa asegura que, del total, hay 55 que están en condición crítica y necesitan alrededor de 1.5 billones de pesos para ser intervenidos.

“Se comprometió con el ministro Ricardo Bonilla, de Hacienda, a apropiar 380.000 millones de pesos para atender 16 puntos críticos, los más graves. Después de eso, el Invias sacó un programa diciendo que programaba $240 mil millones, que lo que había era $240 mil millones. Entonces que iban a hacer con eso atención a los 16 puntos críticos. A la fecha, lo único que han dado es 40.000 millones para atender tres puntos y en uno de ellos no alcanza la plata para hacerlo completo”, dijo en diálogo con Blu Radio el ingeniero Barbosa.

Vía al Llano Foto: Coviandina

Desde la Veeduría Vial del Meta advierten que, si no se intervienen los puntos críticos de la vía al Llano, es posible que emergencias como la ocurrida hace algunos días en Chipaque, Cundinamarca, se repliquen en otras zonas del corredor. El organismo hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio de Transporte y a las diferentes autoridades para que actúen con prontitud y prevengan hechos de este tipo.

Cabe recordar que gremios como Colfecar y Fedetranscarga ya exigieron medidas inmediatas para el sector, pues estiman que las pérdidas son millonarias. Por un lado, Colfecar manifiesta que en la vía al Llano transitan unos 4.00 vehículos de carga que abastecen a los llanos y al centro del país en materia de hidrocarburos y material agropecuario. Por otro lado, Fedetranscarga afirma que por el lugar conducen 3.100 vehículos que han reducido sus operaciones hasta en un 83 %.