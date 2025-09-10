Transportadores exigen medidas tras derrumbe de la vía al Llano: pérdidas son millonarias

Gremios de transportadores están exigiendo soluciones inmediatas tras las emergencias de la vía al Llano. El sector asegura que las pérdidas son millonarias y rechaza las medidas planteadas por las autoridades. La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) pide que habiliten el paso a los vehículos de este tipo por la Transversal del Cusiana o que recuperen los puentes que conectan los kilómetros 81 y 82 del corredor para transitar por esa zona.

“En el kilómetro 81 se cuenta con tres puentes militares que habilitan el paso de vehículos de carga, pese a esto, no es factible para los tractocamiones transitar por esta ruta, añadiendo a la complejidad el hecho de no haber una vía alterna que mitigue el impacto del cierre de la vía normal (Bogotá – Villavicencio)”, asegura el sector.

El gremio manifiesta que las emergencias han representado una disminución en sus operaciones de hasta un 83 %, con pérdidas superiores a los 5.000 millones de pesos al día, afectando a cerca de 3.100 vehículos de carga. Desde el sector rechazaron las restricciones al paso de este tipo de vehículos y reiteran su llamado a medidas prontas que les resuelva esta emergencia.

Túnel de Quebradablanca en la vía al Llano. Coviandina.

“Es importante tener en cuenta que los llanos orientales son considerados como la despensa de Colombia, por este corredor transitan productos de primera necesidad, entre combustibles, alimentos y otros insumos estratégicos. Exigimos soluciones reales a la contingencia, la pronta remoción de escombros de la vía Bogotá – Villavicencio y la suspensión temporal de la restricción de carga en la Transversal del Cusiana en el entretanto se habilita de nuevo la transpirabilidad de la vía Bogotá – Villavicencio”, manifiesta Fedetranscarga.

Hay que recordar que, producto del derrumbe de la vía al Llano, el Instituto Nacional de Vías (Invias) ratificó la restricción para los vehículos de carga en el corredor Sogamoso – Aguazul, entre El Crucero y Cupiagua. El panorama podría agravarse aún más si se tiene en cuenta que desde el concesionario Coviandina, encargado de las obras de limpieza del deslizamiento, suspendieron las acciones hasta que no haya una evaluación del riesgo que existe sobre el terreno.

“La petición se basa en que, al momento de despejarse en la parte inferior del derrumbe sobre los carriles del corredor vial, el “flujo de lodo” que se presenta en el sector, se activa nuevamente, generando un movimiento acelerado que hoy tiene afectada la parte alta del talud, situación que fue verificada y corroborada por el Cuerpo de Bomberos en una transmisión en directo desde el lugar. Con esta decisión se busca evitar que se complique aún más la situación de los residentes y propietarios de los predios aledaños”, dice el pronunciamiento de Coviandina.