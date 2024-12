Ya está listo decreto sobre recorte de $12 billones: la mayoría será en funcionamiento

Durante este fin de semana, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado en reuniones clave para abordar la situación económica del país tras el hundimiento de la ley de financiamiento . El énfasis ha sido en el equipo económico, que ahora tiene el desafío de garantizar recursos para programas de asistencia social y subsidios para el año entrante.

Uno de los que está presente en estas reuniones es el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien públicamente habló de la necesidad de buscar recursos "debajo de las piedras" para evitar dificultades adicionales para la población más vulnerable.

"El ejercicio que ha hecho el Gobierno esta semana última en Cartagena, con su equipo económico y también por turnos con los ministros y los directores, es empezar a revisar rubro por rubro, para ver dónde encontramos algunas partidas que se puedan trasladar para otras cosas que son más prioritarias. En el caso mío, que tenemos en riesgo algunas líneas de transferencias , la más sensible para nosotros en este momento es la de Renta joven", explicó.

Renta Joven

El programa de Renta joven, que apoya a estudiantes de universidades públicas y del Sena, es una de las áreas más críticas. En diálogo con Mañanas Blu, Bolívar destacó que cuentan con cerca de 250.000 millones de pesos de los 487.000 millones que se requieren para asegurar la continuidad de este programa.

A pesar de los recortes en otros rubros, el Gobierno está comprometido a mantener este apoyo vital, según aseguró el directo del DPS.

"Es un programa que cuesta cerca de 500.000 millones de pesos, tanto $487.000 millones. Lo que le puedo decirle a la gente es que ya, digamos, la mitad de esa plata la hemos encontrado; en traslados, incluso, internos dentro de la misma Prosperidad, pero también el Gobierno no está colaborando en eso", subrayó.

Impacto de la falta de financiamiento en el presupuesto nacional

Al no habilitarse discusiones en el Congreso sobre el presupuesto y sin la ley de financiamiento aprobada, se pone en riesgo programas sensibles como el de Renta joven, de acuerdo con Bolívar; enfatizó que la falta de estos recursos ha obligado al Gobierno a reestructurar y priorizar todos los gastos.

"Todo esto, no solamente estábamos buscando los $487.000 millones que necesitamos para Renta joven, sino 12 billones porque la desfinanciación es de 12 billones. Entonces, el ejercicio consistía en revisar una a una todas las entidades y uno a uno los rubros de estas entidades, de saber qué se podía sacrificar y se logró ayer. Creo que hoy el presidente pública el decreto, ya tenemos claro de dónde van a salir la plata", indico.

Mayoritariamente va a salir de funcionamiento. Estamos pagando plata de funcionamiento para inversión porque los 12 billones que se caen en el Congreso eran de inversión social añadió.

Estrategias de austeridad y recortes

Uno de los enfoques del Gobierno incluye recortes en el gasto operativo y en la contratación de personal. Bolívar indicó que, para asegurar la sostenibilidad de los programas sociales, se planea reducir el número de contratistas en el sector público.

Este recorte implica un ajuste a las necesidades del Estado y busca formalizar más empleos en lugar de depender de contratistas, una medida que ha generado tanto reconocimiento como críticas entre los ciudadanos.

“El Estado tiene demasiados contratistas, son personas que el Estado no tiene, digamos, una vinculación laboral con ellas, prestan un servicio por horas o no tienen una vinculación directa, pero son demasiados y cuando pasan estas cosas, cuando hay unas contingencias fiscales como esta o cuando llega el mes de enero tampoco tienen sueldo, porque hasta que el Ministerio de Hacienda no autorice ya empezar a contratar no se puede", detalló.

En el caso de Prosperidad Social, por ejemplo, y lo van a hacer casi todas las entidades, haciendo recortes de personal de contratación, pero contratando a su vez personal de planta, menos que los contratistas, pero ahí resulta un rubro. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a formalizar cerca de 160 nuevos empleos. Nos toca, lamentablemente, recortar 400 contratistas; la mayoría son muy buenos trabajadores, pero también hay gente, como en la política sucede, que tiene uno o tres contratos y no puede atender sin uno y los demás se vuelven como corbatas insistió.