Ya no le pueden negar un crédito de VIS por no tener historia crediticia

Un fallo de la Corte Constitucional señala que las entidades financieras no pueden negar un crédito de Vivienda de Interés Social, VIS, con cualquier argumento, como el de no tener historia crediticia



El tribunal asegura que este tipo de créditos debe ser democrático y no puede ser negado con argumentos como las políticas de crédito.



Le puede interesar: FNA financiará hasta el 100 % del valor de las viviendas nuevas, asegura Santos.



El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró que las entidades finaciera están cumpliendo con estudiar cada caso.



Dice la Corte que la negativa de entidad financiera de aprobar crédito de Vivienda de Interés Social a personas que no cuentan con historia crediticia vulnera el derecho a obtener vivienda digna.



Publicidad