5 de abril de 2024 - El Andén, programa completo

Este viernes, 5 de abril, en El Andén con la pregunta ¿quién gana con el hundimiento de la reforma a la salud? se llevó a cabo un debate entre Camila Carvajal y María Camila Roa, con los invitados: Estefanía Bohórquez: defensora del derecho fundamental a la salud, Carlos Acero: abogado y asesor legislativo y Andrés Cabrera: asesor de comunicaciones.

Para debatir se le hizo la misma pregunta a los tres invitados, a lo que ellos respondieron: ''Con el hundimiento a la reforma me atrevo a decir que los únicos que ganan son los agentes que se lucran con el negocio de la salud, no gana el gobierno porque tiene un problema de 30 años y la reforma se necesitaba; el problema sigue, el problema es sistémico, lo que debe cambiar es el enfoque. De los intermediarios que quedan, solo 1 cumple con el parámetro legal, ahora con las intervenciones, esto implica un chicharrón muy grande para el gobierno'', dijo Estefanía Bohórquez en El Andén.

''Pierde el gobierno y pierde la oposición, porque demostraron que no tienen una propuesta para enfrentar la problemática de la salud en el país. En muchos lugares del Colombia no hay hospital ni medicamentos, la oposición le queda debiendo al país, porque dicen que el gobierno no cedió, pero si lo hizo, seguimos necesitando una reforma, pero toca ponerle controles al sistema de salud'', fueron las palabras de Carlos Acero.

''Yo lo que pienso es lo siguiente, durante este tiempo el gobierno ha generado incertidumbres en el área de la salud, se realizan mas de 400 millones de atenciones al año y 200mil de ellas conllevan quejas en el sistema. Hay oportunidades de mejora, llegar a las zonas vulnerables, el gobierno piensa que hablando solucionan, no valoran la curva de aprendizaje. Para mí el que pierde es el gobierno, porque se basó en supuestos y en palabrerías, pero poca acción. La gestión del gobierno es incompetente, con bajos resultados, gracias a Dios esta reforma no pasó, porque sería un error entregarle estos recursos al estado, en este caso un estado politiquero'', expresó Andrés Cabrera frente al hundimiento de la Reforma a la Salud.