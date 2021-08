7 de agosto de 2021- El Radar, programa completo

Este sábado, en El Radar, estuvo Yuberjen Martínez, quien habló sobre su participación en Tokio 2020.

“No quiero especular cosas que no son o que no sé, pero los jueces no estaban viendo la pelea", dijo.

Además, estuvo el infectólogo Carlos Saavedra, quien habló sobre el comportamiento de la variante delta.

"En los países occidentales que lo han seguido, la variante delta es la predominante y más frecuente, hace que las otras desaparezcan y genera un conflicto sobre población no vacunada", dijo en BLU Radio.

