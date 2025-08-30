La revolución digital impulsa las remesas: giros más rápidos, seguros y baratos

Las remesas en Colombia, los giros de dinero enviados por connacionales desde el exterior, se han consolidado como un pilar fundamental de la economía colombiana, alcanzando cifras históricas.

En julio de 2025, el país recibió más de 1.100 millones de dólares solo en un mes, marcando la cifra más alta registrada en la historia y evidenciando un crecimiento acelerado que beneficia directamente a uno de cada cinco hogares en el país.



El impulso detrás del crecimiento histórico de las remesas

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Julio Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, explicó las razones de este boom.

"Es un fenómeno que viene sucediendo por varias razones," afirmó Romero. Entre ellas, destacó la dispersión colombiana al exterior, impulsada por la búsqueda de "un destino mejor en otros países, principalmente Estados Unidos, pero no únicamente Estados Unidos, también vemos migración de colombianos hacia España".

Adicionalmente, los mercados laborales en los países receptores han favorecido que muchos colombianos puedan aumentar el envío de remesas. Otro factor clave ha sido la "depreciación del peso colombiano respecto al dólar acumulada en los últimos años", lo que ha incrementado significativamente el valor en pesos de estas transferencias.

Remesas // Foto: AFP, referencia

Un soporte para el consumo familiar y la economía

Romero subrayó que este monto macroeconómico ya "está generando más ingresos en dólares que lo que generan las exportaciones de petróleo y sus derivados", superando al principal producto de exportación del país desde comienzos de este año.

A nivel microeconómico, estas transferencias pueden representar "más del 4 % del presupuesto promedio de los hogares en el país", concentrándose principalmente en el 20 % al 40 % de los hogares de más bajos ingresos. El dinero se destina a cubrir necesidades básicas y esenciales.

"Muchas familias, especialmente en esos estratos bajos, están usando el dinero por remesas para no solamente alimentación y pago de servicios, sino también hay evidencia de que se destina a gastos en educación de los hijos", detalló el economista.

La llegada de las remesas a los hogares colombianos ha sido facilitada por la revolución digital. Los canales digitales son ahora la vía predilecta para estos giros.

"La mayoría de los giros se hace a través de aplicaciones, transferencias en línea, lo que hace que lleguen más rápido, con menos costos e incluso de manera más segura para los hogares receptores", explicó Romero. Las billeteras digitales también juegan un papel crucial, permitiendo que "familias, incluso en zonas apartadas del país puedan recibir estos giros directamente".

