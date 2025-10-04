Paca Zuleta arremete contra postura de Petro con EE.UU.: “Eso no es progresismo”

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos se ha convertido en uno de los temas más delicados de la agenda política reciente. El retiro de visas a funcionarios del gobierno colombiano, sumado a los duros pronunciamientos del presidente Gustavo Petro contra Donald Trump en Nueva York, han tensado una relación que históricamente ha sido estratégica para ambos países.

En medio de ese panorama, la experta en asuntos internacionales y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, María Margarita “Paca” Zuleta, analizó en El Radar la magnitud del deterioro. Aseguró que la confrontación no solo es diplomática, sino también personal entre ambos mandatarios, y lanzó una advertencia sobre los riesgos que implica para Colombia la manera como Petro está manejando sus alianzas.



Alineamientos que preocupan

Para Zuleta, los recientes acercamientos del presidente colombiano a regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela o grupos como los hutíes en Yemen no encajan con los valores democráticos que ha defendido históricamente el país. “Eso no es progresismo, eso es estar aliados con grupos que no respetan los derechos humanos”, sentenció durante la entrevista.

La internacionalista recordó que es legítimo condenar los excesos del gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, pero insistió en que hacerlo no puede traducirse en un respaldo tácito a organizaciones que también han violentado principios básicos del derecho internacional.



Diplomacia debilitada

Otro de los puntos que destacó Zuleta fue la pérdida de los canales tradicionales de comunicación. Según dijo, parte de la crisis obedece a que “la diplomacia dejó de tener sentido en esta relación” y a la falta de experiencia de la actual canciller. Su propuesta es retomar el trabajo de diplomáticos de carrera para reconstruir la confianza y evitar que la tensión siga escalando.

Además, advirtió que el presidente Petro debe entender que representa a todos los colombianos, incluidos empresarios, migrantes y estudiantes que dependen de una relación sana con Estados Unidos. “Dañar esas relaciones afecta directamente a la población colombiana”, recalcó.



El reto inmediato

De cara al futuro, Zuleta insistió en que el gobierno debe priorizar la sensatez, fortalecer el equipo diplomático y recuperar la confianza en temas comerciales, judiciales y de cooperación militar. “Colombia y Estados Unidos tienen una relación larga que ha sido beneficiosa para ambos. Es necesario protegerla con inteligencia y responsabilidad”, concluyó.

