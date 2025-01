La técnica del "vaso de agua" que le pueden hacer en una entrevista y dice mucho de usted

Prepararse para una entrevista de trabajo es enfrentar un momento decisivo donde cada detalle puede marcar la diferencia. Desde las respuestas a las preguntas del reclutador, el cuidado en la apariencia personal, hasta la capacidad de mantener la calma, todos son elementos clave para causar una buena impresión.

Sin embargo, más allá de las habilidades y la experiencia que se reflejan en la hoja de vida , los reclutadores también buscan evaluar aspectos menos evidentes, como la actitud y la capacidad de adaptación del candidato.

En este contexto, ha surgido una técnica singular conocida como 'la prueba del vaso de agua'. Esta estrategia, utilizada por algunos responsables de contratación, busca observar el comportamiento de los aspirantes en situaciones aparentemente triviales, pero reveladoras.

¿Es verdad que en las entrevistas se usa la técnica del vaso de agua?

Sí, es cierto que en algunas entrevistas de trabajo se utiliza la técnica del "vaso de agua" como una herramienta de evaluación. Aunque pueda parecer extraño, esta práctica se basa en la premisa de que los pequeños detalles del comportamiento de una persona pueden revelar mucho sobre su personalidad y cómo se adaptaría a un determinado puesto de trabajo.

¿Qué es la prueba del vaso de agua?

La dinámica de esta prueba es simple: en algún momento de la entrevista, el reclutador ofrece un vaso de agua al candidato o deja una jarra con agua y vasos sobre la mesa, esperando ver cómo reacciona el aspirante.

Aunque pueda parecer una acción sin importancia, cada detalle cuenta, desde aceptar la bebida hasta la manera en que el candidato maneja el vaso.

Esta técnica se popularizó a raíz de una publicación en Reddit, donde un usuario invitó a profesionales de Recursos Humanos a compartir las "pruebas especiales" que aplican a los candidatos.

Entrevista de trabajo

Un participante reveló que su reclutador dejaba una jarra de agua y un vaso durante las entrevistas para observar las reacciones. "Fui la única persona que bebió agua a un ritmo normal durante la entrevista", comentó el usuario, destacando que este comportamiento fue visto como un signo de confianza y comodidad en el entorno.



Más allá del vaso de agua

La prueba del vaso de agua no es la única variante de esta estrategia. En algunos casos, los reclutadores pueden ofrecer una taza de café o incluso pedir al candidato que la sirva. Estas pruebas buscan medir la disposición del candidato a colaborar y su naturalidad ante situaciones inesperadas.

Scott Steinberg, autor de The Business Etiquette Bible y experto en etiqueta laboral, comentó en el medio Quartz sobre la importancia de aceptar estas ofertas en una entrevista. "No solo te hará sentir más cómodo, sino que también enviará el mensaje de que aprecias la hospitalidad y confías en ti mismo", explica. Además, aceptar la bebida puede generar un ambiente más relajado y colaborativo entre el candidato y el entrevistador.

Vaso de agua

Aceptar una bebida durante la entrevista puede parecer un gesto simple, pero transmite señales importantes. "Cuando te ofrecen una taza de café o agua, la respuesta correcta es sí, acepta siempre la oferta, incluso si no tienes sed", sugiere Steinberg. Este pequeño gesto puede hacer que el candidato parezca más accesible y agradable.

No obstante, el experto advierte: "No sería conveniente pedir una bebida si no la ofrecen primero, ya que podría percibirse como una exigencia o generar incomodidad si no tienen algo para ofrecer".

En conclusión, la próxima vez que te enfrentes a una entrevista de trabajo, recuerda que cada detalle cuenta. Desde cómo manejas un vaso de agua hasta la actitud que proyectas, todo suma para dejar una impresión duradera.