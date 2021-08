22 de agosto de 2021 - En BLU Jeans, programa completo

Este domingo, en En BLU Jeans en Orgullo País estuvo Alejandro Rey, fundador de World Lighting S.A.S., quien habló sobre su empresa colombiana que comercializa material de iluminación, desde una bombilla en adelante.

“Nuestra activación no se ha dado por no tener un musculo financiero importante. Ser terceros en la cadena también nos afecta muchísimo. La empresa hace tiempo que no viene recibiendo recursos y trabajando a puerta cerrada hace más difícil buscar clientes y oportunidades de negocio”, dijo.

En el tema central, estuvo Juan Diego Gómez, conferencista y coach, quien habló sobre la tacañez.

"La tacañería es el extremo. Debes darte mensajes de abundancia, estoy hecho para muchas cosas. Si te gusta algo date el lujo no te limites, deja de tener una mentalidad pequeña”, dijo.

Escuche el programa completo aquí: