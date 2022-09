25 de septiembre de 2022 - En Blu Jeans, programa completo

En En Blu Jeans, el cirujano oftalmólogo Héctor Darío Forero habló sobre la salud visual y aclaró algunos mitos que se tienen sobre el cuidado del ojo humano.

“Usar gafas no necesariamente quiere decir que el ojo esté enfermo. Al igual que el uso de constante de lágrimas artificiales, no son tan importantes. Por ejemplo, cuando uno va leyendo en un carro se siente un vértigo o mareo, eso ocurre porque el ojo ocular no enfoca bien”, afirmó.

Además, Carlos Casadiego, integrante de Paramarte, habló sobre este emprendimiento que nació en pandemia.

“Arrancamos en medio de la pandemia por un momento donde nos dimos cuenta de que podíamos alcanzar a nuestros clientes por medio de canales digitales. Por medio de este emprendimiento de vida, queremos alcanzar la felicidad”, dijo.

