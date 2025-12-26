¿A qué sabe el Año Nuevo? En Blu Jeans, programa 25 de diciembre de 2025

El programa del jueves, 25 de diciembre de 2025, En Blu Jeans contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló del emprendimiento familiar colombiano que tiene el propósito de transformar recuerdos en detalles especiales.

se habló del emprendimiento familiar colombiano que tiene el propósito de transformar recuerdos en detalles especiales. En Un columnista nos contó, se habló acerca de la importancia de empezar el año con las cosas limpias y las tradiciones de inicio de año.

se habló acerca de la importancia de empezar el año con las cosas limpias y las tradiciones de inicio de año. En el Tema Central, se habló con los reconocidos chefs Leonardo Marín y Paula Harker sobre los sabores que definirán las festividades de fin de año.

se habló con los reconocidos chefs Leonardo Marín y Paula Harker sobre los sabores que definirán las festividades de fin de año. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del enanismo.

se comentó sobre los mitos del enanismo. En Historia de viajes, se habló sobre el bioparque Los Ocarros, en Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí: