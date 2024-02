¿Cada cuánto se deberían bañar las personas? En Blu jeans, 10 de febrero de 2024

Este sábado, 10 de febrero, En Blu Jeans para el tema central debatieron sobre cada cuánto se deberían bañar las personas y del significado del baño.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó IVI Origen que es una marca que personaliza prendas de vestir de cuero, jean y algodón con las que cuentan historias.

En la batalla musical se enfrentaron María del Pilar, contra Mauro, iniciando con ‘Pour Some Sugar On Me’ de Def Leppard, contra ‘Me muero’ de La Quinta Estación; finalizando con ‘Love On Top’ de Beyoncé y Tusa de Karol G, Nicki Minaj.

En Leyendas hablaron de la vida de Marie Curie. En Les tengo una historia María del Pilar contó cuáles son algunos personajes de la televisión que aman los libros y de historias literarias que modificaron el mundo.

Además, en La Máquina De La Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre las cuevas y cavernas. Y, en la sección ¿A quién no le ha pasado? conversó de las situaciones cotidianas que le pasan a todos.

Escuche el programa completo aquí: