¿Cómo funciona el Sol?: En Blu Jeans, 15 de octubre de 2023

Este domingo, 15 de octubre, en En Blu Jeans estuvo como invitado para el tema central el líder línea de ciencias de la Tierra del Planetario de Bogotá y docente de astronomía de la Universidad de la Sabana David Tovar, quien habló del sol, su funcionamiento e importancia para los humanos.

“Está compuesto principalmente de hidrógeno de helio, a muy alta temperatura que hace este compuesto de plasma, el cuarto estado de la materia”, explicó Tovar.

A propósito del tema central, la encuesta del día tuvo como pregunta para los oyentes fue qué haría usted si mañana no saliera el Sol y las opciones fueron: me pongo a rezar, enciendo la linterna y me enloquecería.

Jey Castañeda trajo el Dato Coctelero, junto a las mejores recomendaciones para combinar un atuendo en la sección ¿Qué Me Pongo? Y En la Máquina De La Verdad se aclararon algunos mitos y realidades sobre Hitler.

Y si usted es de los que les cambia las letras a las canciones, escuche la sección Oigan A Mi Tía con Mauricio Quintero y el programa completo en el siguiente enlace.