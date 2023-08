¿Cuándo nos estamos traicionando a nosotros mismos?: En Blu Jeans, programa, agosto 26 de 2023

El sábado, 26 de agosto, En BLu Jeans estuvo como invitada para el tema central la doctora Paloma Carvajalino Suárez, psicóloga clínica, especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos quien habló sobre la fidelidad.

La Batalla Musical se dio entre María Clara García y Mauricio Quintero, comenzando con ‘El Último Adiós’ de Paulina Rubio, frente a ‘Closing Time’ de Semisonic; luego enfrento a ‘Justicia’ de Silvestre Dangond ft. Natti Natasha, contra ‘Titanium’ de David Guetta ft Sia; finalizando con ‘Lluvia’ de Eddie Santiago, versus 'Believe It or Not' de Greatest American Hero.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó Shop.Ladan, una marca colombiana de accesorios para mujeres creada hace dos años, está especializada en boinas estilo francés, moños y bucket hat’s que buscan ser el complemento perfecto para la vida diaria de mujeres que aman estar a la vanguardia con productos de excelente calidad.

En Leyendas de En Blu Jeans se contaron algunos datos curiosos del múltiple campeón y piloto colombiano Juan Pablo Montoya.

Luis Carlos Rueda trajo lo más reciente del mundo de cine, junto a las mejores recomendaciones de series para el fin de semana, y a propósito del tema del día, se recordaron los clásicos del cine relacionados con la fidelidad en la sección 35 Milímetros.

En La Máquina De La Verdad se aclararon algunos mitos y realidades sobre cómo se puede ahorrar combustible.

