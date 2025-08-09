El “accountability”: más que responsabilidad, un compromiso total con los resultados

En la más reciente emisión de Blue Jeans de Blu Radio, la formadora y mentora de líderes Bibiana Gálvez explicó el significado y la relevancia del término accountability, un concepto sin traducción exacta al español que, aunque suele asociarse a la “rendición de cuentas” o a la “responsabilidad”, va mucho más allá.

Gálvez recordó que su origen histórico se remonta a la época de los monarcas, quienes debían explicar a sus súbditos el manejo de sus reinos. Sin embargo, en la actualidad, el accountability implica no solo asumir tareas, sino apropiarse plenamente de los resultados, responder por ellos y actuar sin excusas, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba.

“Es un puente entre las buenas intenciones y los resultados”, explicó. Según la experta, esta mentalidad requiere elevarse por encima de las circunstancias y eliminar las barreras psicológicas más comunes: creencias limitantes, excusas y el llamado “ciclo de la víctima”.

Para ilustrar el concepto, Gálvez compartió ejemplos históricos como el de los ingenieros romanos que se paraban bajo sus acueductos recién construidos para demostrar su confianza en la obra, o el de Alejandro Magno ordenando quemar sus barcos para obligar a su ejército a conquistar nuevas tierras.

La especialista enfatizó que el accountability empieza con uno mismo y con identificar hasta dónde llega el propio círculo de influencia. “No puedo controlar una reforma laboral, pero sí cómo me afecta y qué acciones tomar al respecto”, puntualizó.

Asimismo, destacó la importancia de abordar la falta de responsabilidad en otros con comunicación asertiva, evitando caer en el papel de “salvador” que impide el desarrollo ajeno. En este sentido, recomendó hacer preguntas que lleven a la reflexión y permitan a la persona reconocer su papel en los resultados obtenidos.

Finalmente, Gálvez invitó a los oyentes a “entrar en un proceso de conciencia y desarrollo” para asumir lo que corresponde, resolver lo pendiente y responder por las consecuencias. “No he visto a nadie que practique el accountability y le vaya mal. Siempre nos hace mejores personas”, concluyó.

La experta comparte más sobre este tema en su podcast Desbloquea tu potencial con Bibi, disponible en Spotify, y en su perfil de LinkedIn, donde publica contenido semanal sobre liderazgo y desarrollo personal.

