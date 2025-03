El arte inclusivo: la apuesta de colombianos con discapacidad visual

Cada vez los colombianos destacan por sus talentos e iniciativas inclusivas; una de ellas es 'Café a Ciegas', un proyecto que busca empoderar a personas con discapacidad visual a través del teatro.

Este innovador montaje, denominado 'El Laberinto de los Sentidos', es la primera puesta en escena protagonizada y dirigida por actores con discapacidad visual, liderado por José David Díaz. La obra ha transformado la percepción del teatro en Colombia, y más de 2,500 espectadores han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia única: "El bastón blanco es más que una herramienta; es la clave de nuestra historia".

Rompiendo barreras

El montaje no solo es una obra, sino una apuesta de inclusión y superación. A través del teatro se narra una historia que va más allá de la experiencia visual, permitiendo que el público viva como nunca antes el arte. "Este es un montaje que rompe barreras, transforma percepciones y toca el alma", añadió Díaz.

Una experiencia única del café El proyecto también involucra la comercialización de productos de café, capacitando a personas con discapacidad como baristas y desarrolladores. La combinación de las artes con el emprendimiento busca generar un impacto significativo, proporcionando herramientas y oportunidades para aquellos en situación de vulnerabilidad.

"Café a Ciegas es más que una simple representación teatral; es una forma de crear conciencia y ofrecer formación a quienes más lo necesitan", expresó uno de los actores.

El equipo de trabajo está conformado por 16 personas, incluyendo actores, actrices, músicos, personal técnico y logístico. El 70% del equipo son personas con discapacidad visual (ciegas y con baja visión) que han sido formadas en la escuela.

En un momento en que el país necesita inspiración y unión, este tipo de iniciativas ofrecen no solo entretenimiento, sino un camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. El arte tiene el poder de abrir puertas y el talento colombiano demuestra que no hay obstáculos que no se puedan superar.

