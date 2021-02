Febrero 06 de 2021 - En BLU Jeans, programa completo

Este sábado en En BLU Jeans hablamos con el conferencista Valentín Castellanos sobre las pequeñas acciones que hacen la diferencia.

“Tengo que ser compasivo conmigo mismo, a veces somos muy autocríticos, pero hay pequeñas acciones que no reconocemos", señaló.

Igualmente se conectó con nosotros el doctor Danilo Barco, quien habló sobre el estrés y sus consecuencias.

“Hay que dejar la rabia, la tristeza y el miedo. Al ser humano no le gusta estar al lado de una persona triste", indicó.

No se pierda los mitos y realidades sobre el envejecimiento en la ‘Máquina de la verdad’.

