¿La pereza es un camino al éxito?: En Blu jeans, 16 de diciembre de 2023

Este sábado, 16 de diciembre, En Blu Jeans estuvo como invitado para el tema central el psicólogo y magister en psicología clínica Alejandro Cifuentes, quien habló de la pereza y sus formas para llegar a soluciones rápidas y eficientes.

“La pereza no es ni mala, ni buena, todo depende de las consecuencias que esta genere”, explicó.

En la batalla musical se enfrentaron Jey Castañeda y Maria Clara, iniciando con ‘Y No Hago Más Na'’ de El Gran Combo, contra ‘Is This Love’ de Bob Marley; luego con ‘Can't Stop’ de Red Hot Chili Peppers frente a ‘Siempre En Mi Mente’ de Juan Gabriel; finalizando con ‘La Guitarra’ de Los Auténticos Decadentes y ‘Carmen de Bolívar’ de Lucho Bermúdez.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó a la violinista Ángela Flechas, que une la música moderna, el pop, el rock, bachata, reggaetón, y demás con el violín.

En Leyendas Blu hablaron de algunas curiosidades sobre cómo regañaban los abuelos. Jey Castañeda dio las mejores recomendaciones de los colores elegantes en su sección ¿Qué Me Pongo?

En Les tengo una historia María del Pilar contó datos de librerías curiosas en el mundo y en Tecnología de Bolsillo aplicación para hablar con alguien sin conexión a internet ni minutos

Además, en La Máquina De La Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre Inteligencia artificial. Y, en la sección ¿A quién no le ha pasado? conversó de las situaciones cotidianas que le pasan a todos.

Escuche el programa completo aquí: