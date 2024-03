¿Las emociones están relacionadas con las enfermedades? En Blu jeans, 2 de marzo de 2024

Este sábado, 2 de marzo, En Blu Jeans para el tema central debatieron sobre cuáles son las enfermedades ocultas que hay detrás de las emociones y de qué manera están conectadas con la mente.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó 'Hecho en café', una marca que ofrece productos innovadores que acompañan la moda sostenible, por esto participaron en una Fashion Week en Madrid.

En la batalla musical se enfrentaron por equipos Jey Castañeda y Mauro contra María Clara y Pili, iniciando con ‘Bad’ de David Guetta & Showtek, contra ‘Wake Me Up’ de Avicii; siguiendo con ‘A puro dolor’ de Son by Four frente a ‘All of Me’ de John Legend; finalizando con ‘Magic’ de Coldplay, y ‘I will survive’ de Gloria Gaynor.

En Leyendas hablaron de la vida del escritor Mario Vargas Llosa. En la sección Qué me pongo conversaron sobre cómo vestir un cuerpo tipo manzana. También, en Les tengo una historia dialogaron de los cuentos de los hermanos Grimm.

Además, en La Máquina De La Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre la endodoncia. Y, en la sección ¿A quién no le ha pasado? conversó de las situaciones cotidianas que le pasan a todos.

Escuche el programa completo aquí: