Los hábitos para mejorar la memoria, según una psicóloga: En Blu Jeans, programa completo, julio 22

El sábado, 22 de julio, En Blu Jeans tuvo como invitada para el tema central a Angie González, psicóloga clínica y fundadora de Salud Mental y Bienestar Integral Sana Mente SAS, quien dio algunas recomendaciones sobre los hábitos para mejorar la memoria.

"La memoria está cubierta de un campo neuronal que si no cuidamos se deteriora y nos afecta", afirmó.

La Batalla Musical entre Juan Carlos solarte y Mauricio Quintero comenzó enfrentando a 'No Puedo Olvidarme De Ti’ de MDO, contra Time After Time' de Cyndi Lauper, dándole paso a 'Para No Olvidar’ de Los Rodríguez, frente a 'Ella Es Mi Fiesta' de Carlos Vives; finalizando con 'Mala Memoria’ de Sergio Vargas, versus 'Llorarás' de Óscar de León.

A propósito de nuestro tema del día en En Blu Jeans, la sección 35 Milímetros trajo al recuerdo los clásicos del cine que tratan sobre la memoria, y se dio un vistazo a lo más reciente del mundo del cine con Luis Carlos Rueda.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó Edén Joyas, el emprendimiento que conecta la moda con la naturaleza de forma sostenible.

En Leyendas dé En Blu Jeans se contaron algunos datos curiosos de la familia y marca Gucci.

Juan Carlos Solarte dio detalles sobre el Día Internacional de Tequila en Una Cita.

Y en La Máquina De La Verdad se aclararon algunos mitos y realidades sobre estudiar en Alemania.

Escuche el programa completo aquí: