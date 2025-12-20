Orgullo País: el emprendimiento de tazas hechas con residuos de café que le dio la vuelta al mundo

Lo que para muchos es un desecho, para otros puede convertirse en una oportunidad. Esa es la apuesta de Coffee Kreis, un emprendimiento colombiano que transforma los residuos del café en tazas reutilizables, sostenibles y compostables.

La idea nació durante la pandemia, cuando Daniela y Ricardo se hicieron una pregunta simple pero poderosa: ¿a dónde va todo el residuo que deja el café que consumimos a diario?

A partir de esa inquietud descubrieron que cerca del 99 % de los residuos de café terminan en rellenos sanitarios, donde genera metano, un gas altamente contaminante. Desde entonces, decidieron darle una segunda vida a ese residuo y convertirlo en un producto funcional con impacto ambiental positivo.

Coffee Kreis trabaja de la mano con cafeterías, hoteles y restaurantes que apuestan por la economía circular, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso y disminuyendo las emisiones contaminantes. Hasta ahora, el emprendimiento ha reciclado más de 10,8 toneladas de borra de café y su meta es llegar a 100 toneladas recicladas en 2030.



Además de ser reutilizables, las tazas están hechas sin plásticos derivados del petróleo y, al final de su vida útil, pueden volver a la tierra, cerrando así el ciclo sostenible que inspira su nombre: un “círculo” del café.

El proyecto, 100 % colombiano, también fue seleccionado como uno de los finalistas del concurso Emprende en TikTok, entre más de 1.500 participantes, donde el ganador podrá recibir hasta 25.000 dólares en capital semilla.

Coffee Kreis demuestra que la innovación, la conciencia ambiental y el emprendimiento pueden ir de la mano, y que desde Colombia también se crean soluciones que inspiran un cambio real en el mundo.

Escuche aquí de qué se trata: