¿Por qué no vale la pena desgastarse peleando? En Blu Jeans, programa 27 de diciembre de 2025

El programa del sábado, 27 de diciembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre el Team Pili y Jey vs. María Clara y Mauricio, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló del emprendimiento que busca elevar los estándares de la perfumería artesanal nacional.

se habló del emprendimiento que busca elevar los estándares de la perfumería artesanal nacional. En Un columnista nos contó, se habló acerca del poder de la palabra y el pensamiento, e invita a conocer el poder de las palabras en nuestras vidas.

se habló acerca del poder de la palabra y el pensamiento, e invita a conocer el poder de las palabras en nuestras vidas. En el Tema Central, se habló con la maestra en psicoterapia ericksoniana Gina Maria Uribe Zwittag sobre el costo emocional tiene volver a discutir con alguna persona.

se habló con la maestra en psicoterapia ericksoniana Gina Maria Uribe Zwittag sobre el costo emocional tiene volver a discutir con alguna persona. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del metabolismo.

se comentó sobre los mitos del metabolismo. En Historia de viajes, se habló sobre los paisajes y el turismo de Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí: