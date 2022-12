¿Qué tipo de regalos se deberían o no dar?: En Blu Jeans, programa completo, 4 de diciembre

Este domingo, 4 de diciembre, en En Blu Jeans, estuvo Helena Caballero, experta en regalos quien habló acerca de lo que se debería o no dar por diversos motivos.

"Cuando se da un regalo muy costoso a alguien que no esta en la misma situación económica que uno, es un paso en falso, ya que tiende a que la persona que reciba se sienta incomoda o incomodo por no poder responder igual", aclaró.

También, indicó lo que no seria prudente al momento de dar un regalo que tenga un mensaje, es decir, alguna indirecta tras el regalo.

"Esos tipos de detalles depende de la confianza y la cercanía que se tenga con la persona que va a recibir, si es alguien cercano, no hay ningún inconveniente, si no lo es, es mejor no hacer nada, ya que eso se puede ver mal", comentó.

Escuche el programa completo: