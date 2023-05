¿Somos autoritarios y no nos damos cuenta?: En Blu Jeans, programa completo, del 13 de mayo

El sábado, 13 de mayo, En Blu Jeans, la Batalla Musical estuvo reñida, inicialmente se enfrentaron 'Ain't Your Mama´ de Jennifer López, versus ´Every Breath You Take’ de The Police. Luego el duelo se dio, entre 'La Reina' de Diomedes Díaz y ‘Rain Over Me’ de Pitbull ft. Marc Anthony. La batalla finalizó con la contienda entre 'Another brick in the wall' de Pink Floyd, contra Danza Kuduro' de Don Omar.

En Leyendas de En Blu Jeans, se revelaron algunos datos curiosos del actor que interpreta a Jackie Chan, Chang Kong Sang. Su experiencia marcial fue adquirida en la academia de la ópera de Pekin Pekín , donde el duro entrenamiento lo llevo a tener una condición física inigualable, a la vez, que aprendió varios idiomas, entre ellos inglés, francés, japonés.

En Orgullo País, se destacó un emprendimiento llamado Zalezma, una marca de ropa casual para mujer. Este emprendimiento nació, con el deseo de emprender independientemente, a través de la comercialización de prendas de otras marcas, para después empezar a confeccionar sus propias prendas, dándoles un toque de exclusividad y originalidad.

Lorena González fundadora de la marca, habló de la autenticidad de sus diseños y actualmente están estrenando colección, con prendas que sobraron de las anteriores temporadas.

En el tema del día, Ricardo Forero, sociólogo de la Universidad Nacional, fue el invitado especial para hablar, sobre los desafíos de los nuevos roles de la autoridad: “Algo que debemos tener claro es que en toda relación humana está presente el poder (…) El poder es la capacidad que tiene una persona de imponer su voluntad sobre la otra".

"La construcción del orden que teníamos tradicional, era donde todos aceptaban un modelo de autoridad específico y eso se quebró, es un modelo que está roto “, afirmó Ricardo Forero.

A propósito de nuestro tema del día en, En Blu Jeans, en 35 Milímetros, recordamos clásicos del cine relacionados con el poder.